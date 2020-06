Tusentals samlas i juneteenth-protester

Juneteenth firades från början i Texas, där USA:s sista slavar befriades den 19 juni 1865 när nordstaterna tog kontroll över staden Galveston, men är numera en nationell angelägenhet.

Dagen, som även kallas ”Freedom Day” eller ”Liberation Day”, blev en officiell helgdag i Texas 1980 och sedan dess har ytterligare 44 delstater följt efter. Juneteenth är dock ingen nationell helgdag.

I New York City meddelade borgmästaren Bill de Blasio så sent som idag att juneteenth från och med nästa år kommer att vara en officiell helgdag även i New York, där tusentals personer under dagen har samlats för att hålla manifestationer.

”Vi har aldrig varit fria”

Under ett framträdande talade afroamerikanska New York-politikern Laurie Cumbo om betydelsen för juneteenth:

– Vi har aldrig varit riktigt fria i USA. Men det är vad den här rörelsen handlar om idag, det är en påminnelse om att vi inte är fria, det finns så mycket jobb kvar som måste göras.

Eric Adams, lokalpolitiker i Brooklyn, talade också om varför den 19 juni uppmärksammas:

– Sann frigörelse är något som måste förverkligas i det här landet.

Trump ställde in

I vanliga fall firas dagen med parader, marscher och festivaler, men i år väntas även stora demonstrationer runt om i USA. Detta i kölvattnet av de globala protester mot polisbrutalitet och rasism som nu hålls i Black Lives Matter-rörelsens namn och som pågått sedan 46-årige George Floyd dödades under ett polisingripande i Minneapolis i maj.

I år har också dagen fått extra uppmärksamhet efter att president Donald Trump valt den 19 juni som dag för att återuppta sina massmöten inför höstens presidentval. Detta tillsammans med platsen för det första mötet, Tulsa i Oklahoma, ledde till protester och Trump valde senare att skjuta fram sitt möte en dag.

Raskravaller

Att just datumet 19 juni i kombination med staden Tulsa fick många att protestera beror på att platsen är förknippad med ett av de värsta exemplen på rasistiskt våld i USA.

1921 dödades flera hundra svarta i Tulsa av en rasistisk mobb som drog igenom och brände ner delar av Greenwooddistriktet, även kallat ”Black Wall Street”, i vad som senare blivit känt som ”The Tulsa race massacre”.