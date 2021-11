Så protesteras det i Europa – tiotusentals samlades i helgen

I Belfast protesterade hundratals mot de restriktioner som regeringen planerar att införa 13 december. Dessa innebär bland annat att man måste ha vaccinationsbevis för att komma in på nattklubbar, barer och restauranger.

Cirka 2 000 personer protesterade under lördagen i Zürich och mellan 1 000 och 1 500 aktivister mobiliserade sig Lausanne. Ingen person ska ha kommit till skada. Demonstranterna vänder sig emot vaccinationsbevis. Den 28 november röstar Schweiz om den nya coronalagen som regeringen föreslagit.

Danmark

Tusen personer samlades i centrala Köpenhamn under lördagkvällen. Merparten tillhör proteströrelsen Men in Black och många bar svarta kläder och masker. Protesterna gäller bland annat vaccinationsbeviset som från och med förra veckan återigen krävs för att komma in på platser där många människor samlas. Till veckan röstar Folketinget om det ska bli möjligt för företag att kräva att deras anställa har coronapass.