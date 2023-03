Protesterna i Frankrike fortsätter – polisen anklagas för övervåld

I fredags fördömde Europarådet det franska rättsväsendets överdrivna våld under protesterna.

Hör Amnestychefens kritik mot Frankrikes hantering av situationen i klippet.

Tiotusentals protesterar

Sedan januari har det varje vecka hållits demonstrationer mot lagen, som bland annat innebär att pensionsåldern höjs från 62 år till 64.

Runt 740 000 människor i Frankrike har demonstrerat mot regeringens omstridda lag, enligt det franska inrikesdepartementet.

Protesterna har varit anmärkningsvärda både på grund av sin omfattning, men också sin fredliga karaktär. Men förra torsdagens demonstrationer verkar ha markerat en vändpunkt, då ungefär 450 poliser skadades.

Under tidagen har nya sammandrabbningar mellan polis och demonstranter skett i Paris. Minst 22 personer gripits i Paris, enligt stadens polis.

Under dagen kom uppgiften att Paris sophämtare denna vecka avslutar sin tre veckor långa strejk i den franska huvudstaden. Men inte för att ge upp, utan för att man enligt det vänsterradikala facket CGT på så vis möjliggör samordning med andra grupper ”så att vi kan gå ut i strejk ännu starkare igen”.

Strejkande järnvägsanställda

Tidigare under dagen samlades strejkande järnvägsanställda med flaggor och handbloss och blockerade järnvägsspår vid en av Paris största järnvägsstationer Gare de Lyon.

Innan protesterna inleddes förklarade den franske inrikesministern Gérald Darmanin att 13 000 personer ur landets säkerhetsstyrkor skulle sättas in under dagen. Bara i Paris skulle 5 500 sättas in.

Den massiva insatsen motiverades med att det föreligger ”en stor risk för den allmänna ordningen” på grund av protesterna.