Prover från undervattenskog kan ge nya mediciner och biotekniska upptäckter i framtiden

60 meter under ytan har forskare från Northeastern University och University of Utah utvunnit prover från en cypresskog utanför den amerikanska delstaten Alabama. Skogen ha legat begravd under sediment i 60 000 år och träden är välbevarade.

Projektet finansieras av National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Forskarna fokuserar på träätande skeppsmaskar som är en typ av musslor. Skeppsmaskarna som hittats innehåller över 100 bakteriestammar, många av dem nya. Förhoppningen är att hitta föreningar och enzymer som kan användas för att ta fram nya mediciner och i produktionen av allt från papper till förnybart bränsle.

