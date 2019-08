Den amerikanska R'n'B-sångaren R Kelly är anklagad för bland annat sexuella övergrepp, barnpornografibrott och kidnappning. Arkivbild. Foto: Amr Alfiky/TT

R Kelly nekas borgen

R'n'B-sångaren R Kelly hävdar att han är oskyldig till de övergrepp han är åtalad för, men släpps inte mot borgen. Det framkom under förhör i en domstol i New York under fredagen.

Artisten förhördes flera gånger i domstolen. Han är anklagad i flera stater för bland annat sexuella övergrepp, barnpornografibrott och kidnappning. I New York är artisten åtalad för sexuellt utnyttjande av fem kvinnor, som han ska ha träffat på sina konserter och på en radiostation. ”Besvikna groupies” Under förhören förnekade artisten brott. Enligt hans försvarare handlar det här bara om ”besvikna groupies”. De begärde att han skulle släppas mot borgen för att bättre kunna bekämpa anklagelserna. Domstolen bedömde dock att det fanns en risk att R Kelly skulle förhindra utredningen mot honom, något som han står åtalad för i ett separat fall i Chicago. R Kelly har under åren anklagas för sexualbrott vid upprepade tillfällen och efter dokumentären ”Surviving R Kelly” ökade pressen på honom ytterligare. Under våren har han utretts för tio fall av sexuella övergrepp på fyra personer. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!