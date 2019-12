Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Finlands statsminister avgår Foto: Riccardo Pareggiani/AP Photo/TT

Finlands statsminister avgår

Poststrejken i Finland skakade landet under flera veckor i november. Nu meddelar Finlands statsminister Antti Rinne (SDP) att han avgår. Rinne lämnar in sin avskedsansökan till president Sauli Niinistö under tisdagen.

– Frågan handlar inte om vem, utan på vilket sätt och åt vilket håll vi för landet framåt, säger Rinne.

Det var under måndagen som ett av de fem regeringspartierna, Centerpartiet, meddelade att man inte längre har förtroende för den socialdemokratiske statsministern Antti Rinne. Enligt Centerns Antti Kurvinen har partiet meddelat tre gånger att man inte längre har förtroende för honom, skriver Svenska Yle. På tisdagsförmiddagen möttes SDP:s och Centerns riksdagsgrupper och vid 12.30-tiden, lokal tid, meddelade presidentens kansli att statsministern har lämnat in sin avskedsbegäran. – Alla regeringspartier hade förtroende för mig förutom Centern. När jag fick svar om varför de inte har förtroende för mig i dag fattade jag ett beslut om att avgå, säger Antti Rinne på en presskonferens efteråt. Ansvarig minister avgick Den politiska krisen i Finland bottnar i en arbetskonflikt vid det finska postverket Posti. 700 paketsorterare flyttades över till ett dotterbolag med ett annat kollektivavtal där vissa av dem fick lägre lön. Poststrejken fick ett slut på onsdagen förra veckan då fackförbundet PAU och arbetsgivaren Palta slutligen kom överens efter två veckor. Ansvarig minister Sirpa Paatero (SDP) avgick under förra veckan. Hon hade försvarat postens hantering av paketsorterarna. Rinne har däremot anklagats för att bland annat ha ljugit om frågan i riksdagen. Rinne själv har riktat kritik mot Posti och sagt att det statliga bolaget agerat i strid med direktiven från regeringen, vilket bolagets ledning nekat till. Marin: Beredd axla rollen En trolig kandidat för att ta över statsministern enligt finska medier är SDP:s viceordförande och kommunikationsminister Sanna Marin. Marin säger att hon är beredd att axla ansvaret som statsminister, om det blir aktuellt, skriver HBL. – Vi har många sakkunniga för statsministerposten, säger Rinne på presskonferensen. Finlands riksdag och regering Finlands riksdag och regering Visa Finlands riksdag, eduskunta, har 200 platser.

Mandatfördelning efter resultatet i riksdagsvalet den 19 april 2019:



Socialdemokraterna (SDP): 40 mandat (17,7 procents stöd i valet)

Sannfinländarna: 39 (17,5)

Samlingspartiet: 38 (17,0)

Centern: 31 (13,8)

De gröna: 20 (11,5)

Vänsterförbundet: 16 (8,2)

Svenska folkpartiet i Finland: 9 (4,5)

Kristdemokraterna: 5 (3,9)

Övriga grupper: 2 (2,9)



I kategorin ”övriga grupper” har Harry Harkimo från partiet Rörelse nu (Liike Nyt) ett mandat liksom den obundne Ålandspolitikern Mats Löfström. Löfström ingår i Svenska partigruppen tillsammans med Svenska Folkpartiets ledamöter.



Socialdemokraterna (SDP): 40 mandat (17,7 procents stöd i valet) Sannfinländarna: 39 (17,5) Samlingspartiet: 38 (17,0) Centern: 31 (13,8) De gröna: 20 (11,5) Vänsterförbundet: 16 (8,2) Svenska folkpartiet i Finland: 9 (4,5) Kristdemokraterna: 5 (3,9) Övriga grupper: 2 (2,9) I kategorin ”övriga grupper” har Harry Harkimo från partiet Rörelse nu (Liike Nyt) ett mandat liksom den obundne Ålandspolitikern Mats Löfström. Löfström ingår i Svenska partigruppen tillsammans med Svenska Folkpartiets ledamöter. Regeringspartier: Socialdemokratiska SDP, De gröna, Svenska folkpartiet, Centerpartiet, Vänsterförbundet Källa: TT, eduskunta.fi Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!