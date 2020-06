Regimkritiker fängslas i Belarus

I fredags var det sista dagen för de som vill kandidera presidentvalet i augusti att samla in namnunderskrifter. För att registrera sig som kandidat i valet krävs minst 100 000 namnunderskrifter. Sju personer kvalade in. Två av dem har fängslats under valkampanjen.

I slutet av maj greps bloggaren och aktivisten Siarhej Tsichanouski. Hans fru, Svetlana Tsichanouska bestämde sig då att kandidera istället för sin make. I torsdags greps president Alexander Lukasjenkos främste utmanare, affärs- och bankmannen Viktar Babaryko. Han och hans son Edvard som är kampanjchef åt sin far greps när de var på väg att lämna in namnunderskrifterna, uppger Babarykos kampanjsajt.

De är båda anklagade för ekonomisk brottslighet. Flera vänner och före detta kollegor till Babarykos har tidigare och åtalats för liknande brott. Det är inte ovanligt att den belarusiska regimen använder rättsväsendet för att komma åt politiska motståndare.

Protester på gatorna

Gripandena fick tusentals redan missnöjda medborgare att ge sig ut på gatorna i Belarus under helgen. Polis sattes in mot demonstranterna och ett hundratal greps, tillsammans med valarbetare och journalister som var utsända att bevaka protesterna. De flesta släpptes senare, men enligt belarusiska människorättsorganisationer vittnar flera av de gripna om tortyr.

EU-kommissionens ordförande Ursula Von der Leyen har uppmanat den belarusiska regimen att omedelbart släppa såväl demonstranter som de fängslade presidentkandidaterna. Sveriges utrikesminister uttryckte sin oro över situationen på Twitter och skrev att Belarusiska myndigheter bör tillåta fria val och säkerställa att medborgarnas rättigheter tillgodoses.

Den svenska organisationen Östgruppen, som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa kräver att Sverige och EU stoppa allt politiskt och ekonomiskt samarbete med regimen, inklusive det svenska biståndet till Belarus.