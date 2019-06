Rekordmånad för avskogning i Amazonas

Varje minut skövlas mark motsvarande två fotbollsplaner i Amazonas. Det skriver The Guardian med hänvisning till data från brasilianska regeringens egna satellitövervakningsbyrå. Bara under den senaste månaden har 739 kvadratkilometer skog försvunnit, vilket är månadsrekord sedan den nuvarande satellitbevakningen startade.

Så länge regeringen inte markerar mot skogsskövlingen riskerar den att fortsätta accelerera, och miljöaktivister är nu rädda att 2019 kommer att bli ett av det värsta åren för avskogning på länge.

Viktigt riktmärke

Även om en månad är för kort tid för att kunna konstatera trender på lång sikt anses maj utgöra ett viktigt riktmärke, skriver tidningen. Detta eftersom det är starten på den torra säsongen då den mesta avbränningen och andra former av skogsröjning utförs.

– Regeringen kan inte förneka de här siffrorna från sin egen byrå. Frågan nu är vad de kommer att göra åt det, säger Carlos Souza som företräder den oberoende miljöorganisationen Imazon till The Guardian.

Sedan president Jair Bolsonaros högerregering fick makten i januari har de försvagat miljödepartementet, lättat på kontrollen av ekonomiskt utnyttjande av Amazonas och uppmuntrat expanderingen av gruvdrift och jordbruk i området.

Den rekordstora avskogningen under maj månad skulle delvis också kunna förklaras av det dåliga vädret under början av 2019. Moln och regn kan ha dolt områden som avverkats under årets första månader och därmed missats av tidigare satelitövervakning. En annan teori är att det dåliga vädret kan ha lett till att skogs- och jordbrukare helt enkelt senarelagt tidigare planerad avskogning till maj månad.