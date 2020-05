Rockmusikern Little Richard är död

Little Richard, föddes som Richard Penniman 1932 i Macon, Geogia i USA, anses vara en av förgrundsgestalterna inom rock 'n' roll och slog igenom stort med låten ”Tutti frutti” 1956. Hans musik har influerat många musiker, Elton John berättade för Rolling Stone 1973 att Little Richard var en av hans stora förebilder.

Little Richard hade en lång rad hits som ”Long tall Sally”, ”Rip it up” och ”Lucille” 1957. Men hans sista stora hit var ”Good golly miss Molly” 1958 – efter den hamnade han aldrig mer på topp 10 på topplistan i USA. Men hans låtar spelades in av bland andra The Beatles. Little Richard lade musiken på hyllan 2013.

”Han har verkligen varit jätteviktig”

Musikjournalisten Anna Charlotta Gunnarsson beskriver Little Richard som otroligt inflytelserik och mäktig.

– Han har verkligen varit jätteviktig när det gäller vad man kan skriva texter om. Han har varit ganska explicit tidigt när det gäller sex och relationer som bryter normer, säger hon till TT.

Gunnarsson lyfter även Little Richards sätt att bete sig på scen, hur han var teatralisk och fåfäng.

– Det känns som att sånna som Prince har tagit efter, och hiphop-kulturen är väldigt präglad av honom.

Sonen Danny Penniman säger till Rolling Stone att det fortfarande är oklart vad fadern dog av.