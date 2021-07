Så gör Danmark för att hindra en fjärde coronavåg

Att behöva visa upp ett så kallat coronapass innan man får slå sig ner vid ett bord på en restaurang, träna på ett gym eller klippa sig hos en frisör har sedan april i år varit en del av vardagen för våra grannar i Danmark.

Tanken är att passen ska hjälpa till att hålla smittan i schack samtidigt som landet stegvis lättar på pandemirestriktioner.

– Det danska corona-passet är inte perfekt, men det gör att smittspridningen minskar när många människor träffas eftersom man kan visa att man antingen är vaccinerad eller nyligen blivit testad, säger Henrik Ullum, chef på den danska smittskyddsmyndigheten Statens Serum Institut, SSI.

Testar sex gånger fler än Sverige

För de som inte vaccinerat sig eller kan bevisa att de nyligen har genomgått en covidinfektion är det regelbundna test som gäller. Ett antigentest, också kallat snabbtest, får inte vara mer än 72 timmar gammalt och ett PCR-test, som analyseras i labb, får inte vara mer än 96 timmar gammalt. Alla test är gratis och enligt den danska regeringen får det inte vara mer än 20 km till närmaste teststation.

– Det är bra att ha möjligheten och att folk kan vara säkra på att de inte är smittade av viruset så att de kan gå ut och ha roligt och göra vardagliga saker som förut, säger studenten Ida Lund som SVT Nyheter möter upp utanför ett testcenter i centrala Köpenhamn.

Att testa och testa mycket har under hela pandemin varit en viktig del av danmarks coronastrategi. Enligt statistik från den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, är Danmark det EU-land som har genomfört absolut flest coronatester per capita. Sedan pandemins start har Danmark till exempel utfört nästan sex gånger så många PCR-tester per 100 000 invånare som Sverige, visar siffror från SSI och Folkhälsomyndigheten.

7 av 10 positiva till coronapassen

Henrik Ullum vid SSI ser flera fördelar med Danmarks strategi.

– Min bild av vad vi har lyckats med i Danmark är att vi gjorde ett tidigt återöppnande utan att vi kom in i en stor tredje våg och där var det vår stora testkapacitet tillsammans med lokala nedstängningar och corona-pass som gjorde att vi kunde öppna tidigt och inte behövde backa, som andra länder fick göra, säger han.

Många av danskarna är för coronapassen. I en opinionsundersökning som gjordes i april i år sa till exempel nästan 7 av 10 att de är positiva till dem. I takt med att fler blir vaccinerade är dock tanken att coronapassen successivt ska fasas ut. Från och med den 1 september ska det till exempel inte längre vara ett krav på serveringsställen, något som välkomnas av många näringsidkare.

– Idén med att vi blir vaccinerade är väl att vi ska kunna umgås som vanligt, så jag ser fram emot att det försvinner, säger barägaren Peter Fredholt.