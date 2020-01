Så ”plundrade” Afrikas rikaste kvinna Ericssons affärspartner

Luanda Leaks, som fått sitt namn av Angolas huvudstad Luanda, är ett granskande journalistiskt projekt lett av det internationella grävande journalistnätverket International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) tillsammans med 36 redaktioner världen om, varav SVT är ett.

Luanda Leaks är en granskning av Isabel dos Santos, dotter till Angolas expresident, och hennes närmaste krets. Dos Santos anses vara Afrikas rikaste kvinna och har i hemlandet kallats ”prinsessan”, med hänvisning till hur hon tack vare sin presidentpappa byggt en massiv förmögenhet. Hon förnekar själv att hon har haft någon hjälp av sin pappa eller hans regering, och säger att hon själv byggt upp sin rikedom genom hårt slit och en vass näsa för affärer.

Granskningen utgår ifrån över 715 000 läckta interna dokument kring dos Santos och hennes företag. De läckta dokumenten kommer från en visselblåsare som lämnade över jättematerialet till den Frankrikebaserade visselblåsareorganisationen PPLAAF. Det handlar bland annat om fakturor, mötesprotokoll, mejl och kontrakt.

Totalt har över 120 journalister från 20 olika länder samarbetat kring materialet. Bland dem finns journalister från SVT, BBC, The New York Times, The Guardian med flera.