Sammandrabbning mellan polis och ultraortodoxa judiska demonstranter

I juni gav Israels högsta domstol mandat att dra in harediska (ultraortodoxa) judar till armén. Gruppen har tidigare fått undantag för militärtjänst för att kunna ägna sig åt religiösa studier – något som varit en omtvistad fråga i årtionden.

En stor folkmassa bestående av harediska män protesterade på onsdagen mot ändringen i värnplikten och drabbade samman med israelisk polis nära en av militärens rekryteringskontor i västra Jerusalem.

Blockerade vägar vid rekryteringskontor

Israelisk polis förklarade demonstrationen som ”olaglig” då några av deltagarna gjorde upplopp, blockerade närliggande vägar och kastade föremål mot polisen. Bland annat vattenkanon användes för att skingra folkmassan.

Den israeliska militären har i månader stått inför personalbrist mitt i sitt pågående krig i Gaza, militära räder på Västbanken och gränsöverskridande sammandrabbningar med den libanesiska gruppen Hizbollah.

Hittills är det inte många haredi-judar under värnpliktskravet som rapporterat in till rekryteringskontoren, enligt The Times of Israel. Gruppen utgör cirka 13 procent av Israels befolkning på cirka 9,5 miljoner.