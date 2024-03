SAS medicinska flyg har landat i Malaysia – där kung Harald vårdas

På tisdagen den 27 februari meddelade det norska kungahuset att kung Harald, 87, lagts in på sjukhus i Malaysia efter att ha fått en infektion under en semesterresa.

Två dagar senare, på torsdagen, meddelade det hovet att den norske kungen mådde bättre och skulle kunna resa hem under de kommande dagarna. Sent under torsdagen lyfte ett medicinskt evakueringsflygplan från Oslos flygplats Gardermoen.

Under fredagsmorgonen strax efter klockan sex landade samma plan på en flygplats i Malaysia, enligt NRK:s korrespondent på plats.

”Flygande sjukhus”

Planet är ett passagerarplan från SAS som har byggts om till ett ”flygande sjukhus”, skriver NRK. Ombord finns 18 sjukhussängar och 39 vanliga sängar. Planet har tidigare använts till att evakuera skadade ukrainska soldater till Norge.

Det är inte bekräftat från det norska hovet att planet är där för att transportera hem kung Harald.

Norges försvarsmakt vill inte heller kommentera om planet är där för att hämta hem kungen eller inte. Men under torsdagskvällen bekräftade Norges försvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) att regeringen kommer se till att kungen flygs hem.

– Det är viktigt att kungen kommer hem när han har blivit sjuk och det ordnar vi så klart, säger han till NRK.

Enligt prins Haakon är kungen vid god hälsa.

– Det är uppenbart att hans ålder innebär att det är bra detta behandlas ordentligt. De är mycket duktiga på sjukhuset.