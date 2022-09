Se när stormjägarna flyger rakt in i orkanen

Ian har avtagit i styrka sedan den drog in över Florida under onsdagen, men som mest brakade den fram med närmare 70 meter per sekund, vilket är dubbelt så mycket som under stormen Gudrun.

– Just nu är det vatten som ställer till mest problem, det är inte bara stormflod utan det är mycket regn som faller över Florida, säger SVT:s meteorolog Deana Bajic.

Ingenjören Nick Underwood har jagat stormar från flygplan i sex år – för att bättre kunna förutspå stormarnas rörelser. På Twitter delar han med sig av en bild som ser ut att vara tagen mitt på ljusa dagen.

– Jag har aldrig sett så mycket blixtar förut. Detta är på natten, ljuset kommer från blixtarna, skriver han.

Ovädret väntas dra vidare över Floridas östkust, fortsätta ut mot Atlanten och sedan vända tillbaka till den amerikanska östkusten. Guvernörerna i South Carolina, North Carolina, Georgia och Virginia har utlyst undantagstillstånd i förväg. När vindarna når delstaterna väntas de dock ha minskat i styrka.

