Seismolog: ”Senaste utbrottet varade i trettio år”

Reykjaneshalvön hade under en lång tid många vulkanutbrott under 1100- och 1200-talet.

– Det senaste utbrottet varade i 30 år och tog slut 1240, så det här skulle potentiellt kunna pågå under en väldigt lång tid, säger Björn Lund.

Det var igår kväll som en spricka i marken öppnade sig vid Fagradalsfjall i närheten av huvudstaden Reykjavik. Om fler sprickor kommer uppstå i närheten vet man inte än, säger Björn Lund.

– Det beror helt på hur mycket magma som kommit in i jordskorpan underifrån, på vilken plats och om den aktiviteten kommer fortsätta under lång tid. Det kan också vara så att det lugnar sig under dagen och så är det färdigt för den här gången.