Cynthia Nixon siktar på guvernörsposten. Till höger som sin karaktär i ”Sex and the city”. Foto: TT arkiv

”Sex and the city”-stjärna vill bli guvernör

Ytterligare en amerikansk kändis ger sig in i politiken. Cynthia Nixon, känd från tv-serien ”Sex and the city”, har siktet instäld på guvernörsposten i New York.