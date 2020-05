Sju personer skjutna under demonstrationer i Kentucky

Demonstrationerna i Louisville arrangerades med anledning av skjutningen av Breonna Taylor. Taylor, en 26-årig svart kvinna, sköts till döds av polis när de gick in i hennes lägenhet i mars i år.

Samtliga offer civila

Enligt ett uttalande från den lokala polisen har ingen polis har avfyrat sitt vapen under demonstrationen. Samtliga offer för skjutningen uppges vara civila och man tillägger att ett antal gripanden har gjorts. Polisen har inte sagt något om vem som avfyrat skotten, skriver New York Times.

I videoklipp som publicerats på sociala medier hörs hur flera skott avfyras i närheten av en stor folksamling samtidigt som människor flyr undan platsen.

Uppmärksammat fall

Skjutningen av Breonna Taylor är ett av flera uppmärksammade fall under våren i vilka personer med afroamerikansk bakgrund fallit offer för dödligt våld.

Polisen gick in i Taylors lägenhet med anledning av en narkotikautredning. Enligt poliserna själva knackade de flera gånger på dörren innan de bröt sig in och där möttes av skottlossning.

Breonna Taylors pojkvän har dock vittnat om att ingen knackat på dörren och att han blev livrädd när polisen stormade in. I ett larmsamtal hörs pojkvännen säga ”någon har brutit sig in i min lägenhet och skjutit min flickvän”. Ingen narkotika hittades under insatsen.

Syster uppmanar till lugn

I ett meddelande på Facebook tackar Taylors syster demonstranterna för att de kräver rättvisa men uppmanade dem samtidigt att hålla protesterna fredliga.

”Fall inte ner till polisen nivåer” skriver hon bland annat.