Nike stämmer företaget bakom ”satansskon”

Den omtalade skon är en modifierad Nike Air Max 97 innehållandes bland annat ett pentagram, ett upp och nedvänt kors, talet 666, en bibelvers om Satan och mänskligt blod. Sulan är fylld med rött bäck.

Nike har krävt att alla skor förstörs, men frågan är hur det ska gå till. Upplagan med de 666 skorna sålde slut på nolltid för 1018 amerikanska dollar paret, motsvarande runt 8900 kronor. Priset refererar till versen Luke 10:18 i Lukasevangeliet som lyder ”Jag såg Satan falla ned från himmelen såsom en ljungeld”.

”Som ett direkt och proximat resultat av MSCHF:s felaktiga handlingar har Nike lidit, fortsätter att lida och/eller sannolikt kommer att skada sina varumärken, affärsrykte och goodwill som pengar inte kan kompensera”, skriver de i stämningsansökan.

”Vi förväntade oss motreaktionen, och vi uppskattar den”, svarade MSCHF till amerikanska CBS News.

Konservativa i USA rasar över tilltaget

Tilltaget har skapat debatt i USA där många konservativa tagit illa upp.

“Vi kämpar för vår nations själ. Vi måste kämpa hårt. Och vi måste slåss smart. Vi måste vinna.”, twittrade South Dakotas republikanska guvernör Kristi Noem.

Modellen lanserades i samband med att Lil Nas X släppte låten ”Montero (Call Me By Your Name)”. I musikvideon befinner sig rapparen i den bibliska Edens lustgård för att sedan falla ned i helvetet där han förför djävulen innan han sedan dödar honom, tar hans horn och sätter de på sig själv.

I helgen publicerade Lil Nas X ett videoklipp med rubriken ”Lil Nas X ber om ursäkt för Satansko”. Men i stället en ursäkt övergår klippet till samma musikvideo.