Småbarnsföräldrarna Nadia och Oleksandr om livet i krigsdrabbade Zaporizjzja

Under promenaden träffade SVT:s Ukrainateam småbarnsföräldrarna Nadia och Oleg som var ute och gick med sonen Ostap, som fötts mitt under rådande krig. lin Jönsson passade på att fråga dem om hur vardagen ser ut i Zaporizjzja just nu.

– Det är tungt och svårt men vi vill inte åka någonstans. Det här är vårt hem, marken gud gav oss, säger Nadia.

I klippet kan du höra med av Nadias och Oleksandrs berättelse och även se hur vattenkraftverket i staden påverkats sedan dammen i Nova Kachovka förstördes.