Sökandet efter saknade fortsätter under hela natten

Fokus ligger på att hitta överlevare i rasmassorna, säger insatsledaren till VG.

Det var vid 04-tiden under onsdagsmorgonen som det första larmet kom in om jordskredet i centala Ask i Gjerdrums kommun, som ligger cirka två mil norr om Oslo.

Under onsdagen har 900 personer evakuerats och minst tio personer har skadats.

Tio saknas fortfarande

Arbetet på platsen har fortsatt under onsdagskvällen och natten.

Vid 01-tiden under natten till torsdag saknas fortfarande tio personer som bor i området men som ännu inte har kunnat lokaliseras.

Arbetet med att söka efter saknade personer i rasmassorna kommer att pågå under hela natten. Polisen tar bland annat hjälp av värmekameror och drönare för att hitta människor.

Ytterligare fem hus har rasat

Sent under onsdagskvällen har ytterligare byggnader i området har rasat.

– Vi förväntar oss att det kan bli fler, säger insatsledaren Dag André Sylju enligt VG.