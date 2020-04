Statsvetaren: ”Det här har inte hänt sedan Churchills tid”

Tony Blair tvingades till en mindre hjärtoperation under sin tid som premiärminister. Men den situationen var aldrig lika allvarlig som nu då en sittande brittisk premiärminister är i behov av intensivvård.

– Jag kommer inte direkt på någon motsvarande situation. Särskilt när läget känns så farligt. Det man närmast kan tänka på är Churchill som hade en stroke under sin tid som premiärminister. Men då var det möjligt att hålla det hemligt på ett sätt som naturligtvis inte är möjligt i dag, säger Nicholas Aylott.

”Ett land under enorm stress”

Winston Churchill hade en stroke sommaren 1953. Läget var allvarligt och det var osäkert om han skulle överleva. Men hur allvarligt det var fick inte allmänheten veta förrän långt senare.

Den här gången rapporteras nyheten ut samma dag – och det i ett land som redan befinner sig i en svår situation.

Hur påverkar det här Storbritannien?

– Det är ett land under enorm stress just nu. Det är många som blir inlagda på sjukhus och som dör. Och sedan är det en mycket påfrestande situation med de rådande restriktionerna som folk måste leva under. Det finns redan vissa tecken vad jag ser av spänning mellan polisen och folk som kanske tolkar reglerna på andra sätt än polisen gör.

– Och det här kommer dessutom direkt efter hela brexit-följetongen. Det är fortfarande djupa känslor i landet vad gäller det. Så det kan bli ett nytt trauma om inte läget för premiärministern blir bättre ganska snart.

”En stabil maktställning”

Hur styrs landet under tiden?

– Det är utrikesministern Dominic Raab som är det mest seniora stadsrådet. Det är han som, även om han inte har den officiella titeln, är regeringschefen nu tills Boris Johnson är tillbaka.

Hur bråttom är det för honom att komma tillbaka?

– Politiskt sett är det är inte jättebråttom. Han har en stabil maktställning. Jag tror inte att det finns någon stress från ett tidsperspektiv. Han har alla möjligheter att återhämta sig från sjukdomen.