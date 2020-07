Distributionsstopp mot bok om Trump hävt av domstol

Boken ”Too Much and Never Enough, How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” är skriven av Mary Trump, dotter till presidentens äldste bror Fred Jr, som avled 1981.

”Bryter mot avtal”

Hennes biografi om familjen Trump planeras att släppas den 28 juli, bara veckor före Republikanernas partikonvent inför höstens presidentval. Förhandsintresset är enormt, boken toppar redan nätjätten Amazons försäljningslista.

I tisdags stoppades distributionen av boken tillsvidare av en domstol sedan presidentens yngre bror Robert hävdat att den strider mot ett tystnadsavtal som Mary Trump tidigare ingått med familjen. På onsdagkvällen hävdes beslutet, vilket innebär att förlaget nu kan fortsätta att trycka och distribuera boken.

Kallad till rätten

Författaren, Mary Trump, är kallad till rätten för en hearing den 10 juli. Men enligt uppgifter i amerikanska medier lär det bli ytterst svårt för Robert Trump att få boken stoppad, eftersom publiceringsdatumet är så nära inpå.

Förläggaren, Simon & Schuster, prisar i ett uttalande domstolens beslut.

– Boken, som avhandlar frågor av stort allmänintresse och vikt om en sittande president under ett valår, borde inte förtigas en enda dag, säger författarens advokat Ted Boutrous enligt nyhetsbyrån AP.

”Mardröm av trauman”

Biografin uppges teckna en allt annat än smickrande bild av familjen Trump; ”en mardröm av trauman, destruktiva förhållanden och en dyster kombination av försummelser och missbruk”. Författaren ska också beskriva hur Donald Trump ägnat sig åt brottslig ekonomisk verksamhet.

Förlagets advokater hävdade på tisdagen att tusentals kopior av boken tryckts och distribuerats till återförsäljare redan före tidigare, och att bokens innehåll därför omöjligen kan stoppas.

Tidigare i somras gjordes ett misslyckat försök att stoppa boken ”The Room Where It Happened”, i vilken USA:s förre säkerhetsrådgivare John Bolton bland annat hävdar att president Trump försökte förmå Kinas president att hjälpa honom att vinna valet i november.