Storm i södra Grekland och Turkiet under helgen

CNN skriver att stormen som under lördagen väntas dra in över södra Grekland, är en storm som ofta kallas för Medicane, en sammanskrivning av medelhavet och orkan.

Den kraftiga stormen väntas drabba södra Grekland som mest under lördagen. Områden runt Kalamata drabbas av mestadels kraftigt regn cirka 200 till 250 millimeter men även kraftiga vindar cirka 25 till 30 m/s i vindbyarna. Detta beror på att vattnet söder om Italien just nu är väldigt varmt som medför varm luft och möter kall luft från nordväst.

– För att en storm ska klassas som en orkan måste vindarna nå över 33 millimeter per sekund, vilket inte händer i detta fall, berättar SVT:s meteorolog Deana Bajic.

Kan drabbas av översvämningar

Det kraftiga vädret avtar i Grekland under lördagsnatten och fortsätter över mot Turkiet under söndagsmorgonen. Turkiet bör vänta sig en hel del regn under söndagen men den kraftiga vinden avtar.

Stormen kan medföra översvämningar och jordskalv i och med en stor mängd regn på kort tid.

– Stormar och orkaner är ingenting ovanligt under hösten då det beror på varma vindar söderifrån som ofta kolliderar med kalla vindar norrifrån, säger SVT:s meteorolog Deana Bajic.

Den kraftiga stormen väntas avta under måndagen.