Pastor predikar mot vaccinering: ”Okristligt och oamerikanskt”

På Louisianas största sjukhus i Baton Rogue har personalen fullt upp med att ställa om en avdelning för nya covidpatienter.

– Vi är mer upptagna än någonsin med covid. Vårt sjukhus är ansträngt till bristningsgränsen och det är brist på läkare och sjuksköterskor, säger intensivvårdsläkaren James Vermaeleon vid sjukhuset Our Lady of the Lake

Fler yngre patienter

Louisiana har just nu flest antal bekräftade fall under hela pandemin och antalet inlagda patienter har mer än fördubblats på två veckor.

– Vi ser fler yngre patienter än tidigare och nästan alla som läggs in är ovaccinerade, säger James Vermaeleon.

Enligt läkaren råder det ingen tvekan om att det allvarliga läget hänger ihop med delstatens låga andel av vaccinerade.

”Omoraliskt och oamerikanskt”

Louisiana har blivit en symbol för det utbredda vaccinmotståndet i den djupa södern. Bland annat på grund av den evangelikala pastorn Tony Spell i Baton Rogue, som lovsjunger vaccinmotstånd i sina predikningar.

– Vi är emot vaccinet. Det är omoralisk, okristligt och det är definitivt oamerikanskt, säger pastor Tony Spell när SVT besöker hans kyrka.

Han blivit arresterad 33 gånger för att ha arrangerat gudstjänster som trotsar förbud mot allmänna sammankomster under pandemin. Han menar att coronarestriktioner är en konspiration för att begränsa amerikaners frihet.

– Det är bara religionen som kan skydda oss mot tyranni. Jag vägrar bära mask och vaccinera mig, säger Tony Spell.

– Om någon i din församling skulle bli smittad och dö av covid eftersom han eller hon inte är vaccinerad, vad är då ditt ansvar?

– Det är varje människas val. Jag har ett inflytande. Men jag är mer bekymrad över att människor ska dö av vaccinet än av viruset, säger Tony Spell.

Biden ökar pressen

Biden-administrationen har ökat pressen på amerikaner att vaccinera sig. Både genom att erbjuda 100 dollar men också genom skärpta krav på vaccinering för offentligt anställda.

Den ökade smittspridningen har tillfälligt ökat viljan att vaccinera sig i hårt drabbade stater som Louisiana, rapporterar New York Times.

Men pastorn Tony Spell tror inte att vaccinmotståndet kommer att mattas av.

– Det handlar om frihet. Det är bättre att dö fri än att leva som kuvad, säger pastor Tony Spell.