Studie: Om 50 år finns fler döda än levande på Facebook – vad innebär det?

Svenske Carl Öhman doktorerar på Oxford Internet Institute, som är en del av The University of Oxford. Där är han försteförfattare bakom studien ”Are the dead taking over Facebook?”

Och han har ett svar på den fråga studietiteln ställer. Det kommer att ta omkring 50 år innan de döda blir fler än de levande om Facebook inte växer mer.

– Runt slutet av århundradet kommer det ha ackumulerats 1,4 miljarder döda profiler på FB. Det är en enorm mängd data vi pratar om. Och 1,4 miljarder är extremt konservativ bedömning. Om Facebook fortsätter att växa i sitt nuvarande tempo och fyller alla de möjliga marknaderna, så kommer det landa på ungefär 4,9 miljarder döda profiler innan 2100, säger Carl Öhman till SVT Nyheter.

”Största historiska arkivet av mänskligt beteende”

Vad betyder det för mänskligheten att miljarder människors digitala kvarlevor finns på Facebook?

– De samhälleliga implikationerna är att detta är i princip det största historiska arkivet av mänskligt beteende som någonsin har skapats. Det är inte bara våra enskilda personliga berättelser som lagras, det är egentligen berättelsen om vårt samhälle.

Carl Öhman menar att datan på Facebook har ett unikt historiskt värde för framtidens människor, men att hanteringen av datan kommer med sina utmaningar.

– Dels är det en etisk fråga, hur kan de dödas integritet skyddas, men också en historisk fråga: Det vore oerhört tråkigt om vi bestämde oss för att förstöra den här närhistoriska skatten bara för att vi inte kunde hitta en lämplig server för den, en lämplig ägare.

Facebook ”äger” berättelsen om 2000-talet

Öhman höjer också ett varningens finger mot det faktum att en enda kommersiell aktör i någon utsträckning har datan som ”berättar historien om 2000-talet”.

– Det är Facebook som äger de berättelserna, eller datan som berättar de berättelserna. I det långa loppet är det här en problematisk utveckling. Aldrig tidigare har så mycket historisk data koncentrerats till så få aktörer som nu.

En digital minneslund?

Vad betyder det för Facebook att det blir allt fler döda människor på plattformen?

– De tjänar pengar på riktad reklam, och döda människor är ju inte konsumenter. Deras nuvarande affärsmodell fungerar inte för en ökande grad av döda användare.

Carl Öhman menar att en död person på plattformen fortfarande kan vara värd pengar.

– Jag kan se att det kommer utvecklas mer sofistikerade metoder för att sörja de döda på Facebook, men det ser inte så snyggt ut att exploatera människors sorgearbete.

Men kommer Facebook att ens finnas kvar om 10 år?

– Det här är ett fall som är intressant hur det än går. Vad händer med all data om Facebook går i konkurs? Vanligtvis tar en konkursförvaltare hand om det och säljer av alla värdefulla tillgångar. Säg att Facebook då har 3 miljarder användarprofiler – det har ett enormt värde. Ska det då säljas av, och vem kan köpa den datan? Det här har vi ingen förberedelse för som samhälle.

”Vi har djup respekt för vår unika position i människors liv, och tar vår roll i diskussionen om arv i den digitala världen på största allvar”, har en talesperson för Facebook sagt till TIME.