Susans dotter kördes ihjäl av nazist – nu jobbar hon mot hat och rasism

Susan Bro ler när hon visar bilderna på sin dotter som liten. Det var förra sommaren som en ung nazist mejade ner Heather Heyers och andra motdemonstranter.

– Heather var tuff redan som barn. Hon hade ett starkt engagemang mot orättvisor, även om det inte drabbade just henne. Jag är stolt över att hon stod upp för det hon trodde på.

Ungefär tre timmars bilresa inåt landet från huvudstaden Washington DC ligger Charlottesville. Tidigare mest känd för sitt stora och anrika universitet. Det är en välmående liten, stad med lummiga parker och en centrumgata med mysiga restauranger. Ingen som vi pratar med här kunde tro att det här skulle bli skådeplatsen för de största högerextrema demonstrationerna på flera år.

– I den här stan kommer de flesta överens. Det är hemskt att Charlottesville blivit förknippad med högerextrema. Ingen vill ha dem här, säger en kvinna.

Protest mot beslutet att ta bort staty

På många platser i USA har sydstatssymboler och monument tagits bort. För vissa står de för förtryck och slaveri, för andra handlar det om ett kulturarv. Förra året hade de lokala myndigheterna i Charlottesville beslutat att ta ned statyn på sydstatsgeneralen, Robert E Lee. Ett beslut som upprörde Jason Kessler, som organiserade protesterna. Han kallar sig för aktivist för vitas rättigheter.

– Det är en symbol för den amerikanska södern. Att ta ned honom och resa statyer över svarta, eller andra personer. Det finns inget tydligare sätt att säga att det här landet inte tillhör de vita utan de där andra, säger han.

Under helgen 11-12 augusti 2017 samlades hundratals högerextrema, från en rad olika organisationer, under parollen ”förena högern”. De gick i fackeltåg och skanderade bland annat ”White lives matter”, ”You will not replace us” och ”Jews will not replace us”.

Många var beväpnade och våldsamheter med motdemonstranter bröt ut. När det tycktes ha lugnat ned sig körde 20-årig nazist på flera människor på en gata, som skulle ha varit avspärrad. Människorättsaktivisten, 32-åriga Heather Heyers dödades och ett 20-tal personer skadades.

Tidigare under dagen hade föraren demonstrerat med den nynazistiska organisationen Vanguard America, enligt tidningen the Guardian. Han är åtalad för mord och rättegången väntas starta i höst.

Stort engagemang efter Heathers död

Donald Trump kommenterade händelserna i Charlottesville ett flertal gånger. ”Det finns skuld på båda sidor”, sa presidenten bland annat. Han försvarade också delar av demonstranterna: ”alla av dem var inte neo-nazis, tro mig”.

Uttalandet fick hård kritik även i de egna leden. Representanthusets talman Paul Ryan sa bland annat att ”det inte får finnas någon moralisk tvetydighet” och kallade vit makt-demonstrationerna ”motbjudande”.

Våldsamheterna och Heathers Heyers död har engagerat många. Gatan där hon dödades har nu fått hennes namn. Dit kommer människor från hela världen för att visa sitt stöd. Husväggarna är fulla med kärleksfulla budskap.

På gatan har folk ställt blommor och skyltar med Heathers namn på.

– Någon hade tagit med en tavla, tyvärr hann motivet regna bort innan jag hann se det. Det här engagemanget visar att kärleken är större än hatet, säger Susan Bro.

Men hon berättar också att det har kommit personer till platsen och kissat på väggen. Hennes dotters grav håller hon hemlig, då hon är rädd för att den ska bli skändad.

Rädsla att bli minoritet

Jason Kessler tycker att det behövs en rörelse för vita i USA, då han är orolig att för att vita ska bli en minoritet. Han är en Trump-supporter och vill minska invandringen.

– Vi vita ska hela tiden bli anklagade för rasism. Det var inte bara vi som hade slavar förr i tiden. Nu är det vi som håller på att bli en minoritet och vi måste stå upp för våra rättigheter.

Susan Bro har svårt att förstå var Jason Kesslers rädsla kommer ifrån.

– Som vit kvinna behöver jag inte vara rädd för att jag inte ska få ett hyreskontrakt eller ett banklån. Jag behöver inte vara orolig för att polisvåld när jag sitter i bilen eller på ett café. Om han är så rädd för att vita ska bli en minoritet, då borde vi kanske tänka på hur vi behandlar våra minoriteter, säger hon.

Organisation i Heather Heyers namn

Fram till sin död arbetade Heather Heyers på en advokatbyrå, som juristassistent. Hon hade ingen formell utbildning men fick jobbet då hon var bra på att ta människor.

– Hon uttryckte ofta sin djupa frustration över att minoriteter behandlades orättvist och hon stod upp för alla. Det enda hon inte gillade var giriga människor som slösat sina pengar, skrattar Alfred Wilson, som var hennes chef.

Tillsammans med Susan Bro har han startat ”The Heather Heyer foundation”. Organisationen delar bland annat ut universitetsstipendium till unga, som genom sin utbildning vill jobba för social förändring.

Susan Bro föreläser mot våld och rasism för unga. Det har blivit hennes sätt att hantera sorgen efter dotterns död.

– Vi lär upp nästa generation av aktivister, förkämpar och allierade – till fredlig, icke-våldsam, positiv förändring. Tänk på vad du kan göra för en bättre värld, det kan vara något litet som att le och alltid vara trevlig mot dem du träffar.

Kritiserad tweet

Dagen efter Heathers Heyers död skrev Jason Kessler på Twitter: ”Heather Heyers var en fet, vidrig kommunist. Kommunister har mördat 94 miljoner. Det var dags att betala för det.”

– Jag är en människa. Om man smädar och hotar mig. Folk kommer till mitt hem, angriper mig och utmålar mig som ett monster. Då är det till slut något som brister. Jag tog sömntabletter som gav mig minnesluckor och jag skrev tweeten medan jag var påverkad, säger han och är märkbart irriterad över frågan.

Jason Kessler tycker att media bara fokuserar på det som är negativt och säger att han tar avstånd från både våld och extremism.

Undantagstillstånd utlyst

I helgen ska Jason Kessler hålla en ny demonstration. Denna gång i huvudstaden Washington DC och polisnärvaron väntas bli massiv. Enligt lokala medier förväntas bland annat Ku Klux Klans förre ledare David Duke tala.

I Charlottesville har de lokala myndigheterna utlyst undantagstillstånd, för att kunna ta del av federala resurser, om det blir protester även där.

Susan Bro tror inte att Jason Kessler vill ha en fredlig demonstration.

– De säger att definitionen av galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika utfall.