SVT:s utrikesreporter träffade två av de svenska IS-kvinnorna

Samtliga tre har suttit i Roj-lägret tillsammans med sina barn, sammanlagt sex stycken, sedan det sista IS-fästet föll för två och ett halvt år sedan.

Anledningen till att det kurdiska självstyret valt att släppa dem är för att man inte har lyckats samla in tillräckligt med bevis för åtal. Kurdiska myndigheter vill nu i stället att kvinnorna fortsätter utredas i Sverige, säger Stina Blomgren.

Hon har själv intervjuat två av dem och berättar att de har olika bagrund.

– Den ena anklagas av kurdiska myndigheter för att försökt rekrytera andra svenskor till IS under sin tid i Sverige. En annan av kvinnorna var i sina yngre tonår när hennes mamma bestämde sig för att resa till terrorsekten IS och tog med sig henne.

Alla har nu utvisats från det kurdiska självstyret på livstid. Myndigheterna där bedömer att kvinnorna utgör ett säkerhetshot, säger Stina Blomgren.

När de landar på Arlanda kommer de att mötas av socialtjänsten, Migrationsverket och polisen.