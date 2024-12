Sydkorea inför krigslagar – anklagar opposition för sympati med Nordkorea

Enligt beskedet från den sydkoreanske presidenten Yoon Suk-Yeol ska beslutet grunda sig i aktivitet från landets opposition.

Yoon Suk-Yeol anklagade i ett framträdande på tisdagen landets opposition för att kontrollera landets parlament, sympatisera med Nordkorea och paralysera regeringen med statsfientlig verksamhet. Därför har han infört krigslagar.

Sydkoreas militär uppger att all aktivitet vid parlamentet och all politisk aktivitet har förbjudits till följd av de nyinförda krigslagarna, rapporterar nyhetsbyrån Yohap. Alla medier och utgivare även nu under deras kontroll och alla som arbetar inom sjukvården har beordras tillbaka till deras arbeten inom 48 timmar, skriver Reuters.

Lee Jae Myung som är ledare för oppositionspartiet Demokratiska partiet kallar beslutet är grundlagsvidrigt, rapporterar Reuters.

Enligt Lee Jae Myung kommer parlamentet att försöka upphäva Yoons undantagslagar men varnar samtidigt för att han tror att militären kan försöka arrestera parlamentsledamöter.

Lokala medier rapporterar samtidigt att huvudentrén till parlamentet blockeras av polisbilar och att ingen kan komma in i parlamentet för tillfället.

Haft svårt att få igenom politik

Det sydkoreanska parlamentet kontrolleras av oppositionen. Sedan Yoon tillträdde år 2022 har han därför haft svårt att få igenom sin politik.

Presidenten i Sydkorea är både stats- och regeringschef samt överbefälhavare.

Texten uppdateras.