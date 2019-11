Terrorexperten: Därför minskar terrorattackerna

Under fredagen dödades två personer och flera skadades i ett terrordåd i London. De senaste åren har Storbritannien haft flest planerade, avvärjda och genomförda terrorattacker av alla EU-länder, enligt siffror från Europol. Men överlag har terrorattackerna i EU-länderna minskat under förra året. Under 2017 var det totalt 205 attacker som planerades, avvärjdes och genomfördes i EU-länderna, vilket resulterade i 68 döda. Under 2018 minskade antalet till 129 attacker och 13 döda. Enligt terrorexperten Hans Brun beror det på främst två saker: polismyndigheternas förbättrade förmåga att samarbeta inom och mellan länder och att IS marginaliserats i Irak och Syrien.

”Sympatisörer tappar lusten”

När IS marginaliserades varnade många experter för att attackerna i västvärlden skulle komma att öka, men så verkar inte fallet vara enligt statistiken från Europol – en bild som Hans Brun bekräftar.

– IS har haft svårt att organisera de mer avancerade attackerna. Sedan är det också så att medlemmar och sympatisatörer tappar lusten i och med att det inte går så bra för IS. Inom fotbollen kan man tala om medgångssupportrar, det är ett vanligt mänskligt beteende att det är lättare att förespråka något det går bra för, säger Hans Brun.

Brittiska polisen arbetar utifrån att mannen i London agerade ensam och dessa enstaka ensamagerande gärningsmän kommer att fortsätta ske, spår Hans Brun.

Britterna övat länge på terrorbekämpning

Polisen har också ökat sitt samarbete mellan och inom länderna vilket gjort att de har lättare att upptäcka de storskaliga attackerna. De har förbättrat rutinerna och informationsutbytet, enligt Brun.

– Det är inte så att terroristerna inte försökt, men attackerna har ofta avbrutits. Många personer bevakas redan av underrättelsetjänsten, så när de börjar prata på sina kanaler så generar de ”ett brus” som man kallar de inom underrättelsevärlden.

Att Storbritannien drabbas hårt av terrorattacker beror på att ”de har en väldigt aktiv jihadistisk scen precis som Frankrike och Belgien”, enligt Hans Brun.

– Engelsmännen är duktig på terrorbekämpning eftersom de har tränat i 40 år med IRA, som är den mest sofistikerade terrorgrupp vi har sett i Europa. Britterna har ett kunnande som genomsyrar hela deras rättsapparat.