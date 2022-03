Tusentals ryssar gripna vid protester mot kriget

Att sprida information om kriget som myndigheterna anser vara falsk är sedan i fredags ett brott som kan ge upp till 15 års fängelse i Ryssland. Trots detta har protesterna mot kriget i Ukraina fortsatt under helgen. Under söndagen har drygt 3 500 personer gripits vid demonstrationer runt om i Ryssland, det uppger det statskontrollerade ryska mediebolaget TASS. Enligt människorättsorganisationen OVD uppgifter har drygt 4300 personer frihetsberövats under dagen.

Demonstrationer i hela landet

”Nej till kriget! Ni borde skämmas över er själva!” ropar en ung man i staden Chabarovsk i östra Ryssland innan han blir bortförd av polis. Flera demonstranter lyfter skyltar med antikrigsbudskap mot kameror innan de blir gripna på ett torg i Moskva. Totalt har drygt 900 personer gripits vid protester i huvudstaden under söndagen och siffran beräknas stiga, enligt människorättsorganisationen OVD.

Rysk polis arresterar en man under en demonstration i Moskva under söndagen. Foto: TT/ Yuri Kochetov

Navalnyj uppmanar till protester

Tidigare i veckan uppmanade den fängslade ryske oppositionspolitikern och aktivisten Aleksej Navalnyj människor över hela världen att demonstrera mot kriget på söndagen. Demonstrationer mot den ryska invasionen av Ukraina har pågått sedan Putin beordrade ryska styrkor att gå in Ukraina den 24 februari. Sedan dess har drygt 10 000 gripits vid protester runt om i Ryssland.