Tiotusentals evakueras i Australien efter skyfall – åtta personer har omkommit

Kraftiga skyfall fortsatte vid Australiens östkust på tisdagen och tiotusentals har ombetts lämna sina hem. Delstatens Queenslands premiärminister Annastacia Pałaszczuk säger att storstaden Brisbane under de tre senaste dygnen fått regn motsvarande 80 procent av en genomsnittlig årsnederbörd, rapporterar ABC News.

Hittills har åtta personer omkommit i ovädren och flera tusen behövts räddas. Ett tiotal personer saknas.

Översvämningarna i och runt Brisbane är de värsta sedan 2011, då miljonstaden drabbades av översvämningar som då beskrevs som de värsta på ett sekel.

11 000 fastigheter under vatten

Omkring 20 mil söderut, i Lismore i delstaten New South Wales, uppmanades samtliga 43 000 invånare att omedelbart lämna sina hem under måndagen. Räddningsmanskap arbetade under måndagen för fullt med att undsätta människor som tagit sin tillflykt upp på taken.

Myndigheterna varnar för att situationen kommer att förvärras och bara i Brisbane väntas närmare 11 000 fastigheter hamna delvis under vatten.