Trump lämnar Florida – på väg till New York

Natten mot tisdagen kommer han att tillbringa på Trump Tower i New York, uppger källor för CNN. Enligt tv-bolaget väntas Trump återvända till Florida redan på tisdagen, efter förhöret, där han kommer att hålla ett offentligt tal.

Tidigare under måndagen höll New Yorks borgmästare Eric Adams en presskonferens där han meddelade att det inte finns några ”specifika trovärdiga hot” mot staden i samband med Trumps ankomst. Han uppmanade även New Yorks invånare att fortsätta med sina ”vanliga aktiviteteter” – men påpekade att vissa störningar i trafiken kan förekomma.