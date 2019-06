Trump öppnar för samtal med Iran

Turerna kring den infekterade och långvariga konflikten mellan Iran och USA fortsätter. De senaste dagarna har den intensifierats sedan Iran sköt ner en amerikansk drönare den 20 juni. Iran hävdar att drönaren flugit in i iranskt luftrum, men USA nekar till ankagelserna.

USA drog tillbaka missilattack

Så sent som i torsdags rapporterade The New York Times, med hänvisning till anonyma källor, att USA:s president Donald Trump beordrade anfall på militära anläggningar i Iran – för att sedan dra tillbaka ordern.

Enligt uppgifter till The New York Times ska planen redan ha varit i luften när Trump avbröt missilattacken, men de senare uppgifterna tillbakavisas av Donald Trump i en intervju med NBC.

Iran: Cyberattackerna misslyckades

Amerikansk media har även rapporterat att USA, trots den avbrutna missilattacken, ska ha genomfört cyberattacker mot Iran. USA har inte velat svara på de här anklagelserna. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Men cyberattackerna ska ha misslyckats, uppger Mohammad Javad Azari Jahromi, Irans minister för informations- och kommunikationsteknologi.

”De försökte verkligen, men de har inte lyckats genomgöra en attack”, skriver ministern på Twitter under måndagen, enligt Reuters.

Samtidigt antyder Iran att man är villiga att diskutera med USA – om de återkallar sanktionerna mot landet och erbjuder nya incitament.

Under måndagen kom även beskedet från USA: President Donald Trump är villig att prata med Iran. Det säger Brian Hook, USA:s särskilde Iransändebud, rapporterar Reuters. Sanktionerna kan återkallas, men då måste Tehran begränsa sina kärnkrafts- och missilprogram, liksom deras proxystöd, uppger man.