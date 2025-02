Trump terrorstämplar knarkligor för att möta ”invasion”

Utrikesdepartement i USA har hittills terrorlistat en rad kriminella organisationer från Latinamerika, däribland mexikanska karteller.

Donald Trump menar att USA ska bemöta en pågående ”invasion” av droger på samma vis som man bemötte IS. När han stämplar knarkligorna som terrorister väcker det frågor och farhågor om vilka medel han är beredd att ta till i ett upptrappat krig mot drogerna.

Kan slå till militärt

Under valrörelsen svor Trump att USA, under hans ledning, kommer att sätta in ”alla militära förmågor som krävs” i ett krig mot de mäktiga utländska karteller som för in droger i landet.

– Våld föder våld. Så det lär drabba oss alla. För vi vet inte vem de angriper och vem de låter vara, säger människorättsförsvararen Carmen Sepúlveda.

Presodenten har talat öppet om specialstyrkor, cyberkrigföring och att låta flottan upprätta en havsblockad. Under sin förra mandatperiod lyfte han återkommande möjligheten att bomba drogfabriker i Mexiko, enligt tidigare medarbetare.

Den senaste tiden har dock mexikanska myndigheter gjort rekordbeslag av fentanyl. Därför återstår frågan om det räcker för att lugna Trump.

SVT:s utsända har besökt den mexikanska delstaten Colima som blivit en central knutpunkt för handeln med fentanyl vilket gjort området till ett av världens våldsammaste.