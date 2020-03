Trump: Undvik att äta på restaurang

USA:s president Donald Trump redogjorde för riktlinjerna under parollen under ”15 days to stop the spread” under måndagskvällen svensk tid. Syftet är att bekämpa coronaviruset.

Inte tvång

Det rör sig om rekommendationer snarare än tvång och president Donald Trump säger att det kan pågå till juli – augusti.

Administrationen rekommenderar alla att – även unga och friska – att hemskola när det är möjligt, undvika att träffas i samlingar större än 10 personer, undvika onödigt resande och undvika att äta ute på restauranger och barer.

15 dagar

– Om alla i Amerika de kommande 15 dagarna gör vad vi ber dem om så kommer vi att se en dramatisk skillnad, säger Deborah Brix, som samordnar arbetet kring virusutbrottet, på presskonferensen i Vita huset enligt Reuters.

USA kommer inte att stänga sina gränser för utländska medborgare så som grannlandet Kanada gjorde på måndagen. USA har dock sedan tidigare stoppat flygningar från en majoritet av europeiska länder.