Turistbåt har sjunkit utanför Egypten – 16 har räddats

Passagerarna uppges vara turister ute på en dykutflykt med båten, som ska ha lämnat hamnen Ghalib i Egypten under söndagen. Resan skulle ha avslutats i turistorten Hurghada den 29 november, skriver The US Sun.

Men kontakten med båten ska ha tappats en tid efter att en medlem av besättningen skickat ut en nödsignal.

Stor sökinsats

Utöver passagerarna ska 14 besättningsmedlemmar ha befunnit sig ombord, skriver The US Sun.

Hittills har 16 personer räddats av egyptiska myndigheter, uppger tre säkerhetskällor för nyhetsbyrån Reuters. Sökinsatsen, som sker både med helikopter och flottenheter, fortgår efter resterande passagerare och besättningspersonal.

Inga tecken på svenskar ombord

Egyptens turistorter vid Röda havet är populära även bland svenska resenärer.

– Vi har omkring 500 svenskar nu i området, men inga tecken på att någon av dem skulle ha funnits ombord på fartyget, säger Adam Györki, nordisk kommunikationschef för Tui, till TT.

Texten uppdateras.