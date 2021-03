Tusentals gripna i Miami efter urspårat ”springbreak”

Kaotiska scener har utspelat sig i Miami under årets ”springbreak”. Lättade coronarestrektioner har gjort att festsugna studenter vällt in i Miami under vårledigheten vilket har lett till att myndigheterna nu utlyst nödläge och utegångsförbud.

– Det är tydligt att det är en plats som har tappat kontrollen, säger borgmästaren Dan Gelber (D).