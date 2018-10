Tiotusentals marscherade för Skottlands självständighet

De senaste månaderna har flera marscher anordnats runtom i Skottland med syftet att pressa politiker att bestämma ett datum för en andra folkomröstning om skotsk självständighet.

Marschen i Edinburgh genomfördes ett dygn innan nationalistpartiet The Scottish National Party inleder sin höstkonferens i Glasgow. Partiet bildades 1934 för att verka för skotskt självstyre.

På konferensens agenda verkar det inte finnas några debatter om självständighet. Det hindrade dock inte partiets vice ledare, Keith Brown, från att delta i marschen, skriver The Guardian.

Samlas trots att tillstånd saknas

Enligt organisatörerna, självständighetsgruppen All Under One Banner, samlade dagens marsch över 100 000 personer. Marschen avslutas med en storsamling i parken Holyrood Park, som ligger intill det nationella parlamentet.

Detta görs, trots att parkförvaltningen gav avslag på ansökan om att få anordna en samling där, med motiveringen att tillställningar med “politisk karaktär” inte är tillåtna, skriver BBC.

En folkomröstning får kanske vänta

The Guardian skriver att det bland självständighetsaktivister finns en växande frustration riktad mot nationalistpartiets ledarskap. De menar att man hängt upp frågan om en andra folkomröstning för Skottlands självständighet för mycket på Brexit.

Partiets ledare Nicola Sturgeon har tidigare antytt att hon kommer delge sina tankar om en andra folkomröstning till sitt parti så fort villkoren för Brexit har blivit tydliga.