Två döda i tågolycka i Australien

Runt 150 passagerare befann sig ombord när tåget spårade ur i närheten av staden Wallan runt 18-tiden, lokal tid. Tåget var på väg mot Melbourne från Sydney.

Två personer har bekräftats döda, en av dem ska vara tågföraren, och flera har skadats.

Passageraren Rob Jennings berättar för tidningen The Sydney Morning Herald att personerna i hans vagn kastades runt under den dryga minut som passerade från att tåget började spårade ur tills att det stod still.

”Det kom skrik”

– Det kom skrik. Alla försökte bara hålla fast sig. Några satt i framåtlutad position och förberedde sig på något mycket värre, säger han.

Bilder från olyckan visar hur flera vagnar vridits loss från varandra och landat på sidan.

Det är oklart varför tåget spårade ur men tidigare samma dag hade sträckan stängts av på grund av ett spårfel.