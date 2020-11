Två svenskar berättar: Därför gillar vi Trump

Om svenskarna skulle få rösta i det amerikanska presidentvalet skulle demokraternas Joe Biden vinna med 79 procent. Bara 9 procent skulle rösta på Donald Trump, enligt en undersökning från Novus genomförd i september.

Julian Kroon (SD) är ordförande i Konservativa förbundet och skulle röstat på Trump om han fått rösta i den amerikanska presidentvalet.

– Jag kan känna igen mig i Trump. Han är en underdog och en outsider, säger han.

Emmie Mikaelsson är medlem i samma förbund och tycker att Trump är ärlig, ”what you see is what you get”.

