Tyfonen har nått Filippinernas huvudö

Man-yi har kulminerat på huvudön Luzon, som är Filippinernas mest tätbefolkade ö. Inför ovädret lämnade 250 000 människor sina hem.

Under söndagen fortsatte myndigheterna att uppmana boenden i kuststäder och lågt liggande orter att söka säkerhet.

– Jag såg takpannor flyga från husen runt vår byggnad. Grenar slets av träd, säger Julius Fabianes i staden Baler till nyhetsbyrån AFP.

Huvudstaden Manila väntas också drabbas av intensivt regnoväder under söndagen.

Hittills har inga dödsfall rapporterats.

Väntas avta i styrka

Meteorologernas prognos är att tyfonen är på väg att försvagas den närmsta tiden, men riskerar ändå att orsaka jordskred och översvämningar.

På vägen dit passerade tyfonen den östra ön Catanduanes. Där rycktes träd upp, kraftledningar rasade och hus förstördes. Under söndagen uppmättes ihållande vindar på över 50 meter per sekund och vindbyar på över 63 meter per sekund.

Fler än 160 människor har dött i de fem stormarna som har drabbat Filippinerna den senaste månaden. Tusentals har blivit hemlösa och påverkan på grödor och boskapsdjur har varit stor.