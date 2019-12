USA inför sanktioner mot byggandet av gasledning – Tyskland reagerar

USA:s president Donald Trump godkände under fredagskvällen ett beslut om att införa sanktioner mot gasledningen, Nord Stream 2, som just nu byggs mellan Ryssland och Tyskland.

USA har under en lång tid anklagat projektet för att göra Tyskland beroende av rysk gas och för att ta ifrån en viktig inkomstkälla för Ukraina, rapporterar Ekot. Sanktionerna är riktade mot företag som bygger gasledningen och även mot investerare i projektet.

– Det är två huvudorsaker. Den ena är att USA inte vill att Västeuropa ska bli strategiskt beroende av Ryssland. Det andra är att USA självt vill exportera sin naturgas som de numera har överskott utav, säger Jan Hallenberg, forskningsledare på Utrikespolitiska institutet.

Företaget lägger ner sitt jobb omedelbart

Det schweiziska företaget Allseas, som är ett av företagen som jobbar med gasledningen, la omedelbart ner sitt arbete efter att beslutet skrevs under. I ett brev till företaget skriver representanter för den amerikanska senaten att om företaget fortsätter sitt arbete, om än under en dag efter att presidenten skrivit under beslutet, riskerar företaget att drabbas av sanktionerna.

– Jag tror inte att det stoppas, därför att Gazprom som är det stora ryska bolaget, kommer att ta över det bolag som tidigare har lagt ner själva pipelinen och lägga de tio procent som återstår inom ett par månader, säger Jan Hallenberg.

Tyskland och EU slår tillbaka

En presstalesperson för den tyska regeringen, Ulrike Demmer, gick under lördagen ut och menade att USA lägger sig i saker som inte har med dem att göra.

– Det här slår mot tyska och europeiska företag och det är en inblandning i interna angelägenheter, säger Ulrike Demmer, presstalesperson hos tyska regeringen i ett pressmeddelande.

EU-kommissionen är även de kritiska till USA:s sanktioner och sa under lördagen att ”EU avvisar i princip alla sanktioner mot EU-företag som genomför legitima affärer”, rapporter tyska Die Welt.