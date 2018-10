UD:s besked: Väldigt stor anledning tro att Dawit Isaak lever

Det var under ett samtal i onsdagens Aktuellt om fredsavtalet mellan Eritrea och Etiopien som frågan om den fängslade svensk-eritrianske journalisten kom upp.

Att de båda länderna, ärkefiender sedan decennier tillbaka, nu kunnat mötas och komma tillsammans beskriver Annika Söder som ”en väldigt bra början”,

”Hotet Etiopien är borta”

– Vi hoppas ju att det här ska leda till att politiska fångar ska släppas. Detta eftersom det övergripande hotet mot Eritrea, nämligen Etiopien, tillsvidare är borta så hoppas vi att det ska leda till en positiv utveckling, sade hon.

Finns det några tecken på det?

– Vi har ju en dialog, och vi får se hur det hela utvecklas, sade Annika Söder och ville gärna prata om ”många andra saker som kommer att få betydelse för folk som bor i Sverige” och som kan komma att påverkas av fredsutvecklingen mellan ärkefienderna Etiopien och Eritrea.

Men på frågan om UD och Annika Söder har några besked om Dawit Isaak är vid liv eller ej, kom ett svar i klart positiv riktning.

– Vi har väldigt stor anledning att tro att han lever, sade Söder.

Ny president med ny ton

Det har nu gått ett halvår sedan Etiopien fick en ny premiärminister. Det var då Abiy Ahmed svors in, och redan i sitt tal under installationen slogs försonande tongångar an – inte minst gentemot oppositionen i landet och grannlandet Eritrea.

– Eritrea är nog fortfarande i chock över att de nu fått fred, och behöver vänja sig vid den tanken, sade Annika Söder i Aktuellt.