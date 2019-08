Undantagstillstånd i Puerto Rico inför storm

Sent på tisdag kväll, lokal tid, utlyste USA:s president Donald Trump en nödsituation för Puerto Rico, som är ett självstyrande territorium. Puerto Ricos guvernör Wanda Vazques, som tillsattes tidigare under augusti, utlyste nödläge redan under måndagen.

– Vi är bättre förberedda nu än när orkanen Maria attackerade vår ö, sa hon på en presskonferens på tisdagen.

Hårt drabbat område

Puerto Rico har kämpat för att återhämta sig från orkanerna Maria och Irma som under 2017 dödade cirka 3 000 människor. Det skedde bara månader efter att territoriet ansökt om konkurs för att omstrukturera en skuld på 120 miljoner dollar, skriver nyhetsbyrån Reuters.

”Wow! Ytterligare en stor storm är på väg till Puerto Rico. Kommer det någonsin att ta slut? Kongressen godkände 92 miljarder dollar till Puerto Rico förra året, ett rekord i sitt slag”, skrev Trump på sitt Twitter-konto under tisdagen.

Det går stick i stäv med uppgifter till The Washington Post, som rapporterar att kongressen avsatt 42,7 miljarder dollar, men att mindre än 14 miljoner dollar faktiskt har nått ön. Den högre siffran som Trump nämner är en uppskattning av storm-relaterade kostnader för de kommande 20 åren, enligt tidningen.

Når senare Bahamas

Dorian väntas försvagas något efter att ha passerat Puerto Rico – för att återigen bli starkare när ovädret under torsdag och fredag når Turks- och Caicosöarna, samt de södra delarna av Bahamas, enligt Reuters.

Från juni fram till november är det orkanssäsong i Atlanten. I snitt producerar en säsong drygt ett tiotal stormar utmed USA:s kust, i Karibiska havet och i Mexikanska golfen. Majoriteten bli kvar till havs, men några blir orkaner och slår till mot land.