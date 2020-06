Unicef larmar – corona kan förvärra situationen i Jemen

Enligt Unicef är närmare 12,3 miljoner barn i Jemen i akut behov av förnödenheter. Coronaviruset skapar en ny nödsituation och förvärrar en redan svår humanitär situation, varnar Unicef för i sin nya rapport ”Yemen five years on: Children, conflict and Covid-19” som släpptes i dagarna.

Närmare 24 000 barn som redan är undernärda riskerar att dö och för att rädda barnen och bistå med förnödenheter i Jemen uppger Unicef att man behöver 48,5 miljoner euro innan augusti. Hittills har man fått hälften av den summan.

– Vi står nu inför flera utmaningar, det är konflikter, det är covid och nu brist på bistånd. Kombinationen av de här tre är en katastrof för vanliga människor i Jemen, säger Bismarck Swangin, chefskommunikatör för Unicef i Jemen till SVT.

Ekonomisk bistånd innan augusti

Läget vad gäller dricksvatten i Jemen är kritiskt och hjälpen behöver nå fram innan augusti, enligt Unicef.

– Vi kommer inte kunna förse dricksvatten till över tre miljoner barn och vatten är i sin tur viktigt för att tvätta händerna, säger Bismarck Swangin.

Coronaviruset tar fart

Enligt officiella siffror har 1 000 dödsfall av covid-19 rapporterats in I Jemen men statistik från områden som styrs av rebellgrupper finns inte.

Men siffrorna varierar och är betydligt högre. Enligt en rapport från London School of Hygine and Tropical Medicine (LSHTM) kan över en miljon människor redan vara smittade med coronavirus i Jemen. I en modell förutspår de även att 85 000 kan ha dött i viruset i värsta fall.

– Situationen är komplicerad för vi vet inte de faktiska siffrorna vad gäller dödstal av coronaviruset i Jemen, säger Bismarck Swangin.

Sjukvården drabbad

I ett land vars sjukvård slagits ut på grund av väpnade strider och konflikter mellan olika aktörer finns mindre än fem sjukhussängar per 10 000 invånare.

Det är betydligt färre än Världshälsoorganisationens rekommendation som är tio sjukhussängar per 10 000 invånare.