Uppgifter: Behandling av Finlands Natoratificiering kan skjutas upp

Under torsdagen inledde det turkiska parlamentet sin session klockan 13.00. På dagordningen hittas Finlands Natomedlemskap under punkterna tre, fyra och åtta. Men enligt en källa till tidningen Helsingin Sanomat är det högst osannolikt att man kommer nå fram till dessa punkter under dagens session.

Enligt tidningens tolk, Pinar Sezer, ska en officiell, turkisk källa ha sagt att sannolikheten att frågan hinner behandlas är ”0,0001 procent”.



Samtidigt uppger Sezer att det är mycket svårt att förutse parlamentets utfrågningsschema. De första punkterna, som berör klimat- och miljöfrågor, kommer förmodligen ta mycket tid från parlamentet, eftersom det finns ett stort nationellt intresse. Klimatfrågan har blivit ett särskilt betydelsefullt ämne rent poliitiskt efter de förödande jordbävningarna som drabbat Turkiet och Syrien.

Enligt SVT:s Finlandskorrespondent Liselott Lindström kan ett godkännande komma tidigast klockan 17.00 svensk tid.

SVT:s Turkietkorrespondent: Krattat för godkännande

Under gårdagen meddelade Finlands president, Sauli Niinistö, att landet bara är ”några dagar från ett medlemskap”, enligt Ekot. SVT:s Turkietkorrespondent, Tomas Thorén, beskrev under torsdagsmorgonen en liknande lägesbild.

– Det är väldigt krattat för att det här kommer att godkännas. Erdogans parti AKP med sina allierade har en bred majoritet i parlamentet, sade Tomas Thorén i SVT:s Morgonstudion.

Vad Sverige beträffar ligger Turkiets nej fast, med vissa tecken på att kunna förändras, enligt Thorén.

Texten uppdateras.