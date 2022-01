USA: Telefonmöte mellan Blinken och Lavrov på tisdagen

Mötet, som inleddes på måndagseftermiddagen svensk tid, började med att Rysslands FN-ambassadör Vasilij Nebenzia anklagade USA för att ”piska upp hysteri” kring Ukraina-frågan.

USA:s FN-ambassadör Linda Thomas-Greenfield svarade då att Moskvas utplaceringar av ”mer än 100 000 soldater vid den ukrainska gränsen” motiverar ett sammankallande av FN:s säkerhetsråd.

Fick stöd av Kina

Måndagens möte kom till på initiativ av USA – som inför mötet förklarat att Rysslands aggressiva agerande i Ukraina-frågan är ”ett tydligt hot mot internationell fred och säkerhet, samt FN-stadgan”.

Ryssland kallade å sin sida i stället överläggningarna för ett pr-trick. Landet fick under mötet stöd av Kina, som menar att tyst diplomati är att föredra framför ett öppet möte i frågan.

Under mötet ska alla 15 medlemmar i rådet, plus Ukraina, få yttra sig. En pikant detalj är att Norge håller i ordförandeklubban för sista dagen på måndagen – från tisdagen tar just Ryssland över det roterande ordförandeskapet.

USA: Möte på tisdagsmorgonen

Antony Blinken och Sergey Lavrov kommer sannolikt att prata i telefon om läget i Ukraina på tisdagen, uppger amerikanska myndigheter, skriver Reuters.

Det blir den första direktkontakten på hög politisk nivå mellan länderna om situationen vid gränsen.