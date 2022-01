USA:s östkust drabbas hårt av vinterstorm

Transportkaos rådde i de flesta östra, tätbefolkade delstaterna i USA på lördagen. De flesta flygen från New York, Boston och Philadelphia ställdes in.

Även tågbolaget Amtrak ställde in snabbtågen mellan Boston och Washington, den tåglinje på den amerikanska östkusten som är en av de viktigaste transportlederna i USA.

I Boston föll över sex decimeter snö, men snökaoset förstärktes av de starka vindarna.

Nödläge

Under lördagen har runt 3 400 flygningar ställts in enligt sajten Flightaware. Många tåg har ställts in och människor uppmanas hålla sig borta från vägarna.

Guvernörerna i New York, New Jersey, Maryland, Rhode Island och Virginia har utlyst olika grader av nödläge.

– Kom hem tryggt i kväll och stanna hemma över helgen, undvik icke nödvändiga resor, sade New Yorks guvernör Kathy Hochul inför stormens ankomst.

I kustområden kom dessutom nordvästvindar på uppemot 30 meter i sekunden.