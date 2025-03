USA skjuter upp tullar för amerikanska fordonstillverkare

Ett sådant beslut kom sen under onsdagskvällen. I samband med en presskonferens uppger Vita Husets pressekreterare Karoline Leavitt att president Trump tagit beslut att lyfta tullarna för amerikanska fordonstillverkare gällande fordon som kommer in i USA under det nordamerikanska frihandelsavtal som funnits mellan USA, Mexiko och Kanada. Undantaget gäller i en månad.

Öppnar för ytterligare lättnader

Beslutet ska ha föregåtts av överläggningar mellan Trump och de tre fordonsbolagen General Motors, Ford och Stellantis.

– Vi talade med de tre stora fordonstillverkarna. Vi kommer att ge en månads uppskov för alla fordon som kommer in via USMCA, säger Leavitt med hänvisning till ett uttalande från Trump.

Tidigare under onsdagen kommenterade Elisabet Kopelman, USA-ekonom på SEB tullarnas påverkan på amerikanska bolag till TT.

– De här tullarna slår ju väldigt hårt mot USA också. Så jag tycker det vore rimligt om USA tog steg för att försöka mildra det här, sade Elisabet Kopelman och tillade:

– Det här skadar ju amerikanskt näringsliv.

Samtidigt som beskedet att vissa tidsbegränsade undantag nu görs meddelade Leavitt att USA öppnar för att göra ytterligare avsteg från tullarna och att Donald Trump är öppen för diskussioner om varugrupper som kan undantas.