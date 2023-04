Våldsspiralen efter stormningen av al-Aqsa-moskén

• Stormningen av al-Aqsa-moskén

Den 5 april stormar israelisk polis al-Aqsa-moskén i Jerusalem, en av islams heligaste platser. 350 personer grips och avlägsnas, flera kommer till skada. Senare utför israelisk polis ännu en stormning av moskén. Enligt israeliska myndigheter hade de palestinska ungdomarna barrikaderat sig i moskén, beväpnade med tillhyggen och fyrverkerier, vilket tvingde polisen att agera.

• Raketattacker och vedergällning

Efter stormingen skjuts flera raketer in i Israel från områden i Gazaremsan. Israel svarar i sin tur med flygräder mot den terrorstämplade islamistorganisationen Hamas i Gaza, som man misstänker ligger bakom attackerna.Under torsdagen den 6 april avfyras över 30 raketer mot Israel från Libanon – varpå Israel attackerar mål i både Libanon och Gaza.

Hittills har ingen tagit på sig raktetanfallen mot Israel, som skadade en person. En talesperson för det israeliska försvaret lägger dock skulden på Hamas.

• Våldsdåd i Hamra och Tel Aviv

På skärtorsdagen skjuts två brittisk-israeliska kvinnor i 20-årsåldern ihjäl och en tredje skadas allvarligt i Hamra på den ockuperade Västbanken. På långfredagen dödas en italiensk turist dödas och ytterligare fem turister skadas i ett attentat vid Tel Avivs strandpromenad . Gärningsmannen skjuts ihjäl av polis.

Benjamin Netanyahu beslutar att öka säkerheten och kallar in alla reservstyrkor vid Israels gränspolis, en paramilitär styrka som vanligtvis sätts in för att undertrycka palestinska oroligheter.

• Upptrappning

Under påskafton barrikaderar sig återigen människor i al-Aqsa-moskén. Polisen har hittills inte gått in i moskén och tagit ut folk som under onsdagen. Tusentals judiska pesach-firare strömmar till Västra muren under morgonen och förmiddagen.

Under natten mellan påskafton och påskdagen avfyras sex raketer mot Israel från syriskt territorium. Israel har svarat med flyg- artilleri- och drönarangrepp mot militära mål nära Damaskus. Enligt den syriska regimen ska inga människor ha dödats.

En milisgrupp vid namn al-Qudsbrigaden säger sig ligga bakom raketbeskjutningen från Syrien, som i sin tur uppges ha utgjort hämnd för veckans israeliska räd mot muslimer i Jerusalems al-Aqsamoské.